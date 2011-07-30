Польша официально признала, что в первую очередь она, а не Россия, виновата в гибели своего президента и других 87 чиновников

Причиной крушения, считает комиссия, стали ошибки экипажа, который не отреагировал на сигнал систем самолета об опасном сближении с землей. Эти ошибки привели к снижению лайнера ниже минимальной высоты на высокой скорости. Как оказалось, пилоты не обладали достаточным опытом, чтобы садить самолет в сложных метеоусловиях, а также почти никто из них не говорил по-русски (что необходимо для ведения радиопереговоров с диспетчерами).

Свою лепту в трагедию, по мнению руководителя польской комиссии, внесла и российская сторона. По мнению комиссии, летчикам Ту-154М не был предоставлен качественный прогноз погоды для аэродрома «Смоленск-Северный», в частности, не было спрогнозировано появление тумана в районе приземления. Однако ответственность за авиакатастрофу под Смоленском лежит на польской стороне - таков вывод польской комиссии, расследовавшей ее причины.

На борту разбившегося под Смоленском 10 апреля прошлого года самолета находилась официальная польская делегация во главе с Качиньским, которая летела для участия в мемориальных мероприятиях в Катыни, где органами НКВД СССР в 1940 году были убиты польские военнопленные. В катастрофе самолета Качиньского погибли 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа.