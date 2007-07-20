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Польша нуждается в квалифицированных кадрах

20 июля 2007 09:05
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Страна-соседка упрощает правила найма на работу иммигрантов из Беларуси, Украины и России. Соответствующее постановление вступает в силу с сегодняшнего дня и принято в связи с возросшими потребностями в рабочей силе. Ежегодно страна-соседка нуждается в полумиллионе иностранных рабочих, прежде всего в сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, а также в квалифицированных инженерных кадрах. Процедура выдачи виз в консульствах в Минске, Киеве и Москве упростится.
# общество

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