Польша нуждается в квалифицированных кадрах

Страна-соседка упрощает правила найма на работу иммигрантов из Беларуси, Украины и России. Соответствующее постановление вступает в силу с сегодняшнего дня и принято в связи с возросшими потребностями в рабочей силе. Ежегодно страна-соседка нуждается в полумиллионе иностранных рабочих, прежде всего в сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, а также в квалифицированных инженерных кадрах. Процедура выдачи виз в консульствах в Минске, Киеве и Москве упростится.