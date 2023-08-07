Польша минирует Сувалкский коридор! Есть ли угроза из Беларуси? Ответил Алексей Дзермант

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Не утихают обсуждения темы размещения группы «Вагнер» на территории Беларуси и ее возможное будущее в связи с этим. Особенно беспокоятся и переживают наши западные соседи в Польше и Литве. Например, польские элиты развернули кампанию запугивания собственного населения, вбрасывая фейки о том, что «вагнеровцы» находятся возле границы Польши и готовятся к захвату так называемого Сувалкского коридора – территории длиной примерно в 100 километров, которая могла бы соединить Калининградскую область России и Республику Беларусь. Сейчас мы разделены Польшей и Литвой, и там почему-то считается, что мы спим и видим, как бы их подвинуть и получить долгожданный выход к морю. Наверное, это было бы неплохо, только есть одно но. И оно заключается в том, что в реальности у нас нет таких планов. Мы не планировали и не планируем агрессивных захватнических действий по отношению ко всем соседям. То же самое подтвердил и наш Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот «Вагнер», 100 человек перемещается к Сувалкскому коридору! Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся ни по коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен.

Алексей Дзермант:

Тем не менее поляки не унимаются и уже готовятся минировать территорию Сувалкского коридора. На самом деле вся эта возня с их стороны нужна для того, чтобы подогреть чувство очень близкой опасности у польского избирателя, от которой его спасти может только правящая верхушка, ведь совсем скоро, осенью этого года, в Польше пройдут выборы в Сейм. И нужно максимально использовать эмоции страха для своей пользы и выгоды. Вот это нужно очень четко понимать – у режима в Варшаве и у поляков как народа, судя по всему, очень разные интересы. Правящая верхушка хочет зарабатывать себе политический и финансовый капитал, продавая собственному населению страх, чувство опасности и угрозы. Говорит о полной транспортной блокаде Беларуси, готовится минировать свою собственную территорию. А у народа другой интерес – жить в мире с соседями, торговать с ними, общаться, ездить в гости, совместно зарабатывать на континентальном транзите. И чем дальше, тем больше интересы элит и народа на Западе в целом и в Польше в частности расходятся. И мы это прекрасно понимаем. Лукашенко: с ума сходят наши западные соседи – к власти пришли бешеные люди и все пошло-полетело. Подробнее.

Алексей Дзермант:

Теперь о «вагнеровцах». Во-первых, на своей территории мы можем размещать их где хотим. И если какие-то учения с участием бойцов этой группы проходят вблизи границы с Польшей, то это значит, что мы готовимся отражать атаку, а не нападать. Ведь это не мы на уровне политиков и экспертов обсуждаем, как же нам свергнуть режим в Варшаве и на штыках завести беглых и предателей во власть. Это все обсуждают польские политики и эксперты, военные, пусть и отставные, в нашем отношении. А мы что, должны это терпеть и молча выслушивать? Нет, мы будем отвечать. В том числе, усиливая готовность нашей армии отразить любую атаку на нашу землю. Просто польские элиты должны понять: чем больше у них будут аппетиты в отношении не только Беларуси, но и Украины, тем больше у них будет проблем, причем как внутренних, так и внешних. Мы прекрасно знаем и видим, как эти элиты мечтают взять реванш за историческое поражение Речи Посполитой, они хотят восстановить свою империю, пусть и в хитрой форме, якобы украинцы добровольно сами этого захотят, а поляки всего лишь пойдут им навстречу. Причем чем ближе военное поражение режима Зеленского, тем больший шанс на реализацию этих планов.