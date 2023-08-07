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Польша минирует Сувалкский коридор! Есть ли угроза из Беларуси? Ответил Алексей Дзермант

07 августа 2023 17:45
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша минирует Сувалкский коридор! Есть ли угроза из Беларуси? Ответил Алексей Дзермант-1

Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант и поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Не утихают обсуждения темы размещения группы «Вагнер» на территории Беларуси и ее возможное будущее в связи с этим. Особенно беспокоятся и переживают наши западные соседи в Польше и Литве. Например, польские элиты развернули кампанию запугивания собственного населения, вбрасывая фейки о том, что «вагнеровцы» находятся возле границы Польши и готовятся к захвату так называемого Сувалкского коридора – территории длиной примерно в 100 километров, которая могла бы соединить Калининградскую область России и Республику Беларусь.

Сейчас мы разделены Польшей и Литвой, и там почему-то считается, что мы спим и видим, как бы их подвинуть и получить долгожданный выход к морю. Наверное, это было бы неплохо, только есть одно но. И оно заключается в том, что в реальности у нас нет таких планов. Мы не планировали и не планируем агрессивных захватнических действий по отношению ко всем соседям. То же самое подтвердил и наш Президент.

Польша минирует Сувалкский коридор! Есть ли угроза из Беларуси? Ответил Алексей Дзермант-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот «Вагнер», 100 человек перемещается к Сувалкскому коридору! Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся ни по коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен.

Польша минирует Сувалкский коридор! Есть ли угроза из Беларуси? Ответил Алексей Дзермант-7

Алексей Дзермант:
Тем не менее поляки не унимаются и уже готовятся минировать территорию Сувалкского коридора. На самом деле вся эта возня с их стороны нужна для того, чтобы подогреть чувство очень близкой опасности у польского избирателя, от которой его спасти может только правящая верхушка, ведь совсем скоро, осенью этого года, в Польше пройдут выборы в Сейм. И нужно максимально использовать эмоции страха для своей пользы и выгоды.

Вот это нужно очень четко понимать – у режима в Варшаве и у поляков как народа, судя по всему, очень разные интересы. Правящая верхушка хочет зарабатывать себе политический и финансовый капитал, продавая собственному населению страх, чувство опасности и угрозы. Говорит о полной транспортной блокаде Беларуси, готовится минировать свою собственную территорию.

А у народа другой интерес – жить в мире с соседями, торговать с ними, общаться, ездить в гости, совместно зарабатывать на континентальном транзите. И чем дальше, тем больше интересы элит и народа на Западе в целом и в Польше в частности расходятся. И мы это прекрасно понимаем.

Лукашенко: с ума сходят наши западные соседи – к власти пришли бешеные люди и все пошло-полетело. Подробнее.

Польша минирует Сувалкский коридор! Есть ли угроза из Беларуси? Ответил Алексей Дзермант-10

Алексей Дзермант:
Теперь о «вагнеровцах». Во-первых, на своей территории мы можем размещать их где хотим. И если какие-то учения с участием бойцов этой группы проходят вблизи границы с Польшей, то это значит, что мы готовимся отражать атаку, а не нападать. Ведь это не мы на уровне политиков и экспертов обсуждаем, как же нам свергнуть режим в Варшаве и на штыках завести беглых и предателей во власть.

Это все обсуждают польские политики и эксперты, военные, пусть и отставные, в нашем отношении. А мы что, должны это терпеть и молча выслушивать? Нет, мы будем отвечать. В том числе, усиливая готовность нашей армии отразить любую атаку на нашу землю. Просто польские элиты должны понять: чем больше у них будут аппетиты в отношении не только Беларуси, но и Украины, тем больше у них будет проблем, причем как внутренних, так и внешних.

Мы прекрасно знаем и видим, как эти элиты мечтают взять реванш за историческое поражение Речи Посполитой, они хотят восстановить свою империю, пусть и в хитрой форме, якобы украинцы добровольно сами этого захотят, а поляки всего лишь пойдут им навстречу. Причем чем ближе военное поражение режима Зеленского, тем больший шанс на реализацию этих планов.

Польша минирует Сувалкский коридор! Есть ли угроза из Беларуси? Ответил Алексей Дзермант-13

Алексей Дзермант:
Хотя уже сейчас видны самые серьезные противоречия и конфликты между якобы союзными Киевом и Варшавой. Более того, если та или иная форма аннексии Польшей частей Украины состоится, то долго украинский народ это терпеть не будет, наверняка возникнет сопротивление, особенно у православных. И Беларусь тут не останется в стороне.

Президент говорит, что если к нему обратятся за помощью, то он ее окажет. И есть большая доля уверенности в том, что обратятся. И тогда поляки могут столкнуться с организованным сопротивлением оккупации и партизанским движением.

Эта реальность может возникнуть, если правящие круги в Польше будут продолжать вести разрушительный курс, хотя мы понимаем, что там есть и другие силы, которые постепенно набирают вес. Они могли бы скорректировать политику Польшу в более разумном и добрососедском ключе.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

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