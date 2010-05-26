Положено начало четырем микрорайонам на месте деревни Сухарево в Минске

Планируется, что новоселами здесь станут около 20 тысяч минчан.

Десятки голубей в небе над столицей и звон церковных колоколов возвестили о начале строительства нового района в Сухарево. Уже в этом году на чистом поле начнется строительство первых девяти домов.

Александр Жук, исполняющий обязанности директора УКС Фрунзенского района:

Строительство начнется в июне текущего года, а закончится в июне следующего года.

Через пять лет здесь вырастет четыре новых микрорайона, в которых будет проживать более 20 тысяч человек. К слову, сегодня Фрунзенский является не только самым большим по численности населения. Это район, где строится больше всего жилья в Минске.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:

Мы ежегодно строим более 40% от всего жилья, возводимого в нашей столице.

Выразить слова благодарности и свое напутствие пришли и самые юные жители Фрунзенского района — те, кто будет жить и творить в новых домах.

К слову для малышей здесь будет все: новые школы, детский сад. А каркасные дома без труда можно будет перестроить на свой лад и сделать любую перепланировку.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председатели Мингорисполкома:

Они могут со временем трансформироваться, перегородки переноситься. То есть трехкомнатная квартира может стать четырехкомнатной, если объединиться с соседской, и наоборот. Это дома будущего. Дома, которые здесь строятся, я уверен, должны прослужить до 100 лет.

Елена Маньковская и Андрей Дук, телекомпания СТВ.