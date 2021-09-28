«Половина предназначена для нуждающихся, в том числе многодетных». В Вилейке сдали новую пятиэтажку

Новости Беларуси. В Вилейке ввели в эксплуатацию новый жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новоселам вручили долгожданные ключи. 80-квартирная многоэтажка появилась на улице Городищенской. Строительство начали чуть больше года назад. В пятиэтажном доме 40 однокомнатных и столько же двухкомнатных квартир.

Половина предназначена для нуждающихся, в том числе многодетных семей. 18 выделили под арендное жилье. Квартиры полностью благоустроены: с отделкой, газовой плитой и ванной.

Марк Рослик, инженер по строительству УКС Вилейского района:

В настоящее время по Вилейскому району введено жилья 16 721 метр квадратный, в том числе наш дом 4 101 метр квадратный. Из 22 дольщиков, строящихся по Указу № 240, 19 семей является многодетными, две молодых семьи и одна семья, воспитывающая ребенка-инвалида.