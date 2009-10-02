Половина младенцев Европы доживет до 100 лет

С 1950 года вероятность дожить до 80 лет удвоилась для населения более чем 30 развитых стран мира.

Как сообщает BBC News, продолжительность жизни увеличивается с 1840 года, и не было никаких признаков замедления этой тенденции.

«Линейное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в течение более чем 165 лет не дает оснований говорить о приближении ее предела. Если бы она приближалась к пределу, мы бы, вероятно, наблюдали некоторое замедление роста», - говорит профессор Кааре Кристенсен из научно-исследовательского центра старения в Университете Южной Дании, который возглавлял исследование.

В 1950 году вероятность дожить до 80-90 лет составляла, в среднем, от 15 до 16% для женщин и 12% для мужчин. В 2002 году эти цифры возросли до 37% для женщин и 25% для мужчин.

Исследование указывает на то, что до 1920-х годов увеличению продолжительности жизни в наибольшей степени способствовало улучшение показателей младенческой и детской выживаемости. С тех пор увеличение было обусловлено прогрессом в области выживания пожилых людей, который стал особенно очевидным после 1970-х.

По словам Кристенсена, в Великобритании и других странах пожилые люди становятся инвалидами все в более позднем возрасте. При этом происходит рост количества хронических заболеваний. Причиной этого является улучшение диагностики различных заболеваний, как например, патологии сердечно-сосудистой системы и злокачественные новообразования.

Кристенсен считает, что рост числа старых и очень старых людей «создаст серьезные проблемы для системы здравоохранения».

Однако полученные данные свидетельствуют о том, что продолжительность жизни не просто увеличивается. Происходит уменьшение числа функциональных нарушений у пожилых людей, а также снижение процента инвалидов в более ранних возрастных группах.

Департамент здравоохранения заявил, что увеличения продолжительности жизни сильно повлияет на будущее финансирование услуг по уходу за престарелыми людьми в Англии.

«Мы хотим иметь возможность предоставить действительно хороший уход всем, кто в нем нуждается, поэтому необходимо радикально изменить способ финансирования этой системы», - добавил он.