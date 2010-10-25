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Полоцкие пограничники изъяли английскую контрабанду на сумму в 200 млн рублей

25 октября 2010 07:21
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В закромах жителя поселка Видзы хранился внушительный ассортимент контрабанды: 200 литров топлива, более двухсот упаковок с мультимедийными игровыми картами и футляры для компакт-дисков.

Как весь этот товар оказался на белорусской территории сейчас выясняет следствие.

Юрий Демченко, сотрудник пресс-центра государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Товар передан на таможенный склад. Следствие установит его происхождение: как он попал на нашу территорию и куда направлялся для реализации. Видимо, близкое расположение поселка к государственной границе – это семь километров – он находится в пограничной зоне – и подтолкнуло этого контрабандиста, этого гражданина заняться такой незаконной деятельностью.

# общество # происшествия

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