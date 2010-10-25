Полоцкие пограничники изъяли английскую контрабанду на сумму в 200 млн рублей

В закромах жителя поселка Видзы хранился внушительный ассортимент контрабанды: 200 литров топлива, более двухсот упаковок с мультимедийными игровыми картами и футляры для компакт-дисков.

Как весь этот товар оказался на белорусской территории сейчас выясняет следствие.

Юрий Демченко, сотрудник пресс-центра государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Товар передан на таможенный склад. Следствие установит его происхождение: как он попал на нашу территорию и куда направлялся для реализации. Видимо, близкое расположение поселка к государственной границе – это семь километров – он находится в пограничной зоне – и подтолкнуло этого контрабандиста, этого гражданина заняться такой незаконной деятельностью.