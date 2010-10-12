Полоцкие мастера отлили уже два памятника в память героев войны 1812 года

Работы полоцких литейщиков отныне появятся и в России. 110-тонный монумент в память героев войны 1812 отлит для российского Малоярославца. Памятник является копией установленного недавно в Полоцке.

Монумент героям войны 1812 ,установленный в Полоцке, для местных литейщиков стал знаковым. Это первый памятник, отлитый в цехах завода за всю историю его существования. Раньше здесь специализировались на деталях для техники. Для высокохудожественного заказа пришлось и технологию особую разработать.

Николай Кривонос, заливщик металла

Формовка была, смесь носили вручную, а сейчас купили смесь, механически подается и намного легче.

Памятник для российского Малоярославца – копия восстановленного недавно в Полоцке. Соседи увидели работу белорусских мастеров и обратились за помощью. В середине 19 века таких монументов было шесть. В России до наших дней сохранился только смоленский. По его образцу и архивным документам и работали полоцкие литейщики.

Николай Паршуто, главный инженер:

Когда уже съездили в Смоленск, посмотрели в живую, что это такое, конечно, было страшновато. Но глаза боятся, руки делают. Весь коллектив, тогда работали мы больше трех месяцев. Но получилось. Теперь уже можем тиражировать.

Правда ,«растиражировали» памятник с небольшими изменениями. Отличия - в форме купола и бронзовых украшениях.

До Малоярославца от Полоцка больше 600 километров. А памятник в высоту - 25 метров, да и весит – 110 тонн. Транспортировать монумент помог специальный внутренний каркас . Благодаря ему памятник можно перевезти по частям и собрать воедино на месте.

Алик Барашевский, начальник инструментальной службы:

Сложность каркаса в том, что он сборный. Ну, и соответственно в изготовлении значительно сложнее, чтобы там потом можно было собрать на месте.

Перевезут памятник за несколько рейсов. Первая машина уже загружена. Еще месяц на монтаж - его ,кстати, тоже будут вести под строгим наблюдением полоцких мастеров – и жители Малоярославца оценят монумент в полном великолепии. А в Полоцке уже готовятся отлить третий «памятник-близнец» для российского города Красное.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебская область.