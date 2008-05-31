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Полоцк стал географическим центром Европы

31 мая 2008 13:46
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В древнем городе установили памятный знак. Белорусские геодезисты отыскали центр Европы с помощью современных компьютерных программ. Российские ученые подтвердили расчеты белорусских коллег.
# общество

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