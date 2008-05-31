Полоцк стал географическим центром Европы

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с талантливой молодежью – лауреатами международных конкурсов, специальных фондов Президента, победителями олимпиад.
Проливные дожди спровоцировали смещение грунта у здания Кафедрального собора Туровской епархии, что привело к проседанию подпорной стены укрепляющей фундамент памятника архитектуры 18-го века.
Все работы здесь завершатся до 1 сентября, хотя проектные сроки первоначально составляли не менее 5 месяцев.
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