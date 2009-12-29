Полоцк пополнил список достопримечательностей

В Древнейшем городе страны восстановили памятник героям войны 1812 года. Его воздвигли в 1850 году по указу Императора. Но в 30 годах прошлого века 23-метровый монумент разрушили.

В октябре 1812 года Полоцк стал серьезной преградой на пути Наполеона в Москву. Его жители задержали французскую армию на три дня. Тогда обе стороны понесли колоссальные потери. В середине 19 века указом Императора в Полоцке и еще 5 российских городах, в том числе и под Бородино, увековечили подвиг героев войны. Но в тридцатые годы прошлого столетия исторический монумент взорвали.

Воссоздать легендарный монумент решила Парламентская комиссия Союзного государства. Объект обошелся в 44 миллиона российских рублей. Величественный колосс возвели в рекордные сроки.

180 тонн чугуна, меди и бронзы и 23 метра высотой. Восстановленный памятник-часовня – это пирамида с куполом, окруженная восемью колоннами с золоченными орлами. Последнее слово за строителями и спасателями. С помощью подъемного крана и машины МЧС монумент увенчают позолоченным крестом.

Точную копию первозданного памятника отлили минские и полоцкие мастера. С таким буквально высокохудожественным заказом они столкнулись впервые. По примеру белорусов воссоздать памятники героям 1812 года решили в Малоярославце и под Смоленском.