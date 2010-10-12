Полочанин брал по 500 евро с желающих поиграть в немецком футбольном клубе

Полочанин обещал помочь начинающим белорусским футболистам попасть в ведущие немецкие клубы. За просмотр юных игроков мнимый агент брал по 500 евро.

Трансферов будущие звёзды мирового футбола не получали. А предприимчивый импресарио с деньгами исчезал.

Объявление о просмотре молодых футболистов в немецком клубе «Герта» мошенник разместил в интернете. На удочку клюнули воспитанники Витебской спортивной школы и футболисты, которые сейчас продолжают играть в белорусских клубах. Чтобы войти в доверие, мнимый импресарио создавал видимость переговоров и показывал родителям приглашения на получение виз в Германию. Получив вознаграждение, исчезал.

Роман Крученков, старший следователь отдела расследования преступлений в сфере экономики следственного управления Отдела предварительных расследований УВД Витебского облисполкома:

Он брал у людей документы, показывал им какие-то бумаги. Вводил их в полное убеждение, что они скоро будут играть в Германии.

В арсенале мошенника были и менее оригинальные способы выманивания денег. У автолюбителей он брал аванс за доставку автомобилей представительского класса из Германии. А у соискателей работы – за помощь в трудоустройстве водителем в немецкой фирме. На 40 пострадавших лжепредприниматель заработал поле 300 млн рублей.

30 уголовных дел возбуждено в отношении полочанина за мошенничество. Следствие продолжается. Вероятно, к 10 томам уголовного дела подошьют и новые эпизоды. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Так что в ближайшие годы фальшивый футбольный агент свою любимую игру сможет смотреть только за решеткой.