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Полный список дополнительных автобусных маршрутов на Радуницу в Минске

10 апреля 2010 12:37
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Планируется открыть несколько дополнительных автобусных маршрутов, также будет пущен дополнительный транспорт по уже существующим маршрутам к местам массовых захоронений.

Автобусы будут ходить ежедневно, с 10 по 13 апреля с 8 утра до 8 вечера. Продавать билеты будут в местах посадки пассажиров. Оплачивается дорога туда и обратно.

С 10 по 13 апреля:
№5Э «ДС Чижовка — кладбище Михановичи»
№171Э «ДС Запад-3 — Михановическое кладбище»
№31 «АВ Московский — Колодищанское кладбище»
№172Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище»
№68 «ДС Карастояновой — Северное кладбище»
№109 «ДС Карбышева — Северное кладбище»
№135 Э «ДС Кунцевщина — Северное кладбище»
№1568-ТК «Кульман — Северное кладбище»
№94 «АС Автозаводская — Чижовское кладбище»
№94А «ДС Чижовка — Чижовское кладбище»
№170Э «ДС Запад-3 — Западное кладбище»
№402 «АС Юго-Западная — Западное кладбище»
№275 «АВ Московский — Королев Стан»

13 апреля:
№22Д «ст.м. Автозаводская — ДС Чижовка»
№ 167 «1-е ворота — 2-е ворота»
№68 «Кульман-Северное кладбище»

# общество

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