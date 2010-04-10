Полный список дополнительных автобусных маршрутов на Радуницу в Минске

Планируется открыть несколько дополнительных автобусных маршрутов, также будет пущен дополнительный транспорт по уже существующим маршрутам к местам массовых захоронений.

Автобусы будут ходить ежедневно, с 10 по 13 апреля с 8 утра до 8 вечера. Продавать билеты будут в местах посадки пассажиров. Оплачивается дорога туда и обратно.

С 10 по 13 апреля:

№5Э «ДС Чижовка — кладбище Михановичи»

№171Э «ДС Запад-3 — Михановическое кладбище»

№31 «АВ Московский — Колодищанское кладбище»

№172Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище»

№68 «ДС Карастояновой — Северное кладбище»

№109 «ДС Карбышева — Северное кладбище»

№135 Э «ДС Кунцевщина — Северное кладбище»

№1568-ТК «Кульман — Северное кладбище»

№94 «АС Автозаводская — Чижовское кладбище»

№94А «ДС Чижовка — Чижовское кладбище»

№170Э «ДС Запад-3 — Западное кладбище»

№402 «АС Юго-Западная — Западное кладбище»

№275 «АВ Московский — Королев Стан»

13 апреля:

№22Д «ст.м. Автозаводская — ДС Чижовка»

№ 167 «1-е ворота — 2-е ворота»

№68 «Кульман-Северное кладбище»