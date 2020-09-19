Полностью раскаиваюсь. Наверное, это был эффект толпы. Молодой человек о том, почему ударил сотрудника ОМОН

Новости Беларуси. Сожалеют о произошедшем и раскаиваются в содеянном. Так сегодня себя ведут вчерашние «герои» городских улиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сожалеют о произошедшем и раскаиваются в содеянном. Так сегодня себя ведут вчерашние «герои» городских улиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обвиняемый в участии в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске рассказал, почему оказался в эпицентре событий и ударил сотрудников милиции.
Сожалеть, конечно, никогда не поздно, но отвечать за свои поступки придется по закону.
Я нанес сотруднику ОМОНа несколько ударов. Когда домой пришел, увидел, что натворил – было видео. Просто взялся за голову!
Полностью раскаиваюсь и на самом деле очень переживаю по этому поводу, потому что несвойственна для меня какая-то агрессия, не знаю, что со мной случилось. Наверное, эффект толпы.
Я крайне виноват перед сотрудниками милиции и также перед своей женой.
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