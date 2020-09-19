Полностью раскаиваюсь. Наверное, это был эффект толпы. Молодой человек о том, почему ударил сотрудника ОМОН

Новости Беларуси. Сожалеют о произошедшем и раскаиваются в содеянном. Так сегодня себя ведут вчерашние «герои» городских улиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.