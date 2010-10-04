Полная версия пресс-конференции А. Лукашенко для СМИ регионов России

В пресс-конференции Президента принимали участие около 100 журналистов, представляющих различные СМИ из большинства регионов России. Глава белорусского государства ответил примерно на три десятка вопросов, которые касались самой различной тематики, начиная от ситуации в российско-белорусских отношениях до его рабочего графика, увлечений и отношения к природе.

«Восемь лет назад, когда впервые столь представительная группа российских журналистов посещала Беларусь, мною была сформулирована цель нашего общения - донести до миллионов россиян правдивую, незамутненную информацию о том, как живет белорусский народ, как он видит свое будущее и как он идет к этому будущему. Никаких тайных помыслов в этих встречах нет, как порой пытаются преподнести, - сказал Александр Лукашенко. – Годы прошли, а цель эта не просто не утратила своей актуальности, а обрела все большую значимость. Ведь если раньше российское информационное пространство было для белорусской тематики просто закрытым, то сейчас, к сожалению, в него целенаправленно закачивается поток бессовестного вранья, дезинформации, да и просто откровенных нелепостей. Все это предназначается вам, россиянам, и цель инициаторов этой кампании ясна - убедить людей на пространстве от Калининграда до Владивостока в том, что белорусы – это чуть ли не враги, а их Президент – вор, убийца, предатель, а сама Беларусь – вечная нахлебница России. Бред полный, конечно. Я уверен, что россияне – люди умные, они понимают, что происходит».

«Если бы не было той правды, которую несете вы в России для россиян, нам бы было очень тяжело сейчас. Потому что если что-то и останавливает тех, кто сейчас пытается нагнетать обстановку вокруг отношений Беларуси и России, так это мнение российского общества, и оно сформировано прежде всего вами, - отметил Глава государства, обращаясь к журналистам. – Я, кстати, далек от того, чтобы вы только радужными красками рисовали белорусскую действительность. Мне это не надо. Я хочу, чтобы вы просто почувствовали, что такое сегодняшняя Беларусь, чем она живет, какие у нее перспективы».

«Вы, россияне, должны быть уверены, абсолютно убеждены в том, что Беларусь – это не только земля для белорусов. Это и ваша земля. Это ваша Беларусь. Так же, как Россия – это наша Россия. И мы от таких чувств и взаимоотношений никогда не отказывались и не откажемся, как бы сложно и трудно нам ни было. Мы даже не обижены на россиян и российский народ. Потому что мы знаем, что все, что происходит сегодня вокруг Беларуси, – это затея кучки политиков, пусть даже высокопоставленных, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Я уверен, что в России очень много людей, которые понимают нас и разделяют с нами все то, что происходит».

Говоря о взаимоотношениях с Россией, Александр Лукашенко отметил, что их можно условно разделить на три уровня: «П ервый уровень – это взаимоотношения наших людей. Там, где еще политика не вмешалась в эти отношения, все идет более или менее сносно. Особенно на уровне людей. Я думаю, здесь очень сложно выстроить какие-то барьеры и столкнуть наши народы. В Союзном государстве, когда мы стремились к тому, чтобы выравнять права граждан в России и Беларуси, сделано немало. В области образования, здравоохранения. Вы это знаете. И разрушить это вряд ли кому-то удастся. Если, конечно, Россия не откажется от тех наработок и от тех законодательных актов, договоров, которые подписаны. Но, я думаю, что нет, не откажется. Потому что это будет во вред российскому обществу. Мы от этого отказываться не намерены. Мы свято будем соблюдать те договоренности, которые касаются взаимоотношений наших народов. Второй уровень – предприятия. Здесь тоже, можно сказать, более или менее нормальные отношения. Потому что товарооборот за 6 месяцев этого года вырос почти на 30%. Третий уровень – взаимоотношения регионов и региональных лидеров. Здесь не все так плохо. Но и не так хорошо, как было раньше. Потому что в свое время губернаторы имели некую большую степень свободы в связи с тем, что они избирались населением, и те губернаторы, кто покрепче, помужественнее, ехали в Беларусь. Я не помню, чтобы было какое-то противодействие им. Мы очень многое с ними сделали. Что касается наших межгосударственных отношений на уровне глав государств и правительств, то, мягко говоря, они желают быть лучшими. Вы видите, что происходит в последнее время. И, несмотря на это, тем не менее я абсолютно уверен и убежден, что вот эта тактика (не думаю, что это стратегия российского руководства) сойдет на нет. Потому что потерять Беларусь для России – это катастрофа. Катастрофа не только геополитического масштаба, но и прежде всего – морального. Мы самый близкий и самый надежный народ для России. И почему я говорю о моральном? Потому что вы знаете, как отреагирует на это российское общество. Поэтому мне кажется, эта необдуманная политика, которая навязывается сегодня нам, недолговечна. Перспективы у наших отношений хорошие. Основа и база для этого есть».

Комментируя негативную недостоверную информацию, которая регулярно появляется последнее время в ряде российских СМИ, Александр Лукашенко сказал: «Вы же знаете, кто заказывает подобные вещи! А ведь это вообще недопустимо в международной практике. Только в военное время, когда идет война между государствами, такое случается. СМИ, о которых речь, полностью подконтрольны власти. Как бы мы их ни называли, частное НТВ или не частное, государственное РТР или негосударственное, все они финансируются, знаете из какого кармана. НТВ – это газпромовский фактически канал. И вся его грязь финансируется «Газпромом». «Газпром» – государственная компания. Кто там рулит и командует, вы тоже это знаете.

Вместе с тем, Беларусь не будет отвечать тем же на грязь в российских СМИ. «Конечно, мы не будем молчать, если ситуация потребует ответа. Но сегодня на что отвечать? На ту грязь, которая льется? Только больше вымажешься этой грязью, – отметил Александр Лукашенко, – И потом: оправдываться или отвечать? Надо понимать, что этого от нас прежде всего ждут те, кто давал команду. Они ждут, что мы начнем втягиваться в эту драку. Мы хотим быть в этом отношении, и я, прежде всего, порядочными людьми». «Мы спокойно занимаемся своим делом. У нас слишком много проблем для того, чтобы отвлекаться на эти дрязги. Ведь так может дойти до личных оскорблений и с моей стороны. И тогда уже будет очень сложно вернуться даже к тому, что у нас уже было в отношениях с руководством России», – добавил белорусский лидер.

«Как я отношусь к тому, что они вещают на российских каналах? Сносно к этому отношусь. Меня поражает позиция вашего руководства. Может, они многого не знают? Или их это не очень интересует?

И я их часто упрекал в этом. Говорю: вы вообще не знаете, что происходит в Беларуси. Вы не знаете настроения наших людей. Очнитесь! Разберитесь, – отметил Александр Лукашенко, – Мне пришлось элементарное объяснять. Я это говорю к тому, что они сегодня не знают, что из себя представляет «оппозиция», которой сегодня предоставлено право вещать на всех российских каналах. Самое страшное, что они предоставили право вещать людям, которые на дух не переносят Россию. Это люди, которые вчера и сегодня получают гранты в Западной Европе и Америке. Но сегодня еще один спонсор у них нашелся: бизнес России. И мы знаем, кто эти деньги платит».

Говоря о белорусской оппозиции, Глава государства сказал: «У них знаете, сколько сторонников? Чистых сторонников нашей оппозиции? 400 человек – это боевой отряд. Самые массовые, которые в открытую могут противостоять власти на митингах, демонстрациях, – 800 человек. Ну, может быть, тысяч 100 – 150 еще могут их поддержать на выборах».

Касаясь предвыборной тематики, Глава государства отметил: «Мне хотелось бы, чтобы за меня проголосовало две трети населения. Это конституционное большинство. Это высочайшая степень доверия, если за меня проголосует 70-75%».

Президент признался, что хоть и принимает участие в избирательной кампании, но не слишком вникает во все тонкости и подробности предвыборной борьбы. «Если я буду очень интересоваться всеми этими процессами, я буду только раскручивать своих оппонентов», – считает белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, несмотря на стартовавшую избирательную кампанию, он работает спокойно и не старается делать что-то, что выходит за рамки обычной работы. Президент подчеркнул, что именно таким образом проводит уже не первую избирательную кампанию, и опроверг упреки в том, что повышение заработной платы происходит якобы накануне выборов. Он напомнил, что размер заработной платы увеличивается 19-й раз за последние пять лет и 4-й – в этом году. «Не надо упрекать, я работаю спокойно, никогда не покупаю избирателей. Мне это не надо», – сказал Президент.

«Я категорически не хочу оскорбить свой народ и не дать ему право выбора. Поэтому забудьте эти разговоры о том, что я готовлю своих сыновей или старшего сына как наследника. По наследству власть никто передавать не будет. Я вам говорю так, как я сегодня это понимаю, честно и искренне. Я не хочу, чтобы мои дети были в Беларуси президентами», – подчеркнул Глава государства.

«Вы воспринимаете президентство как царство. Вот сел и царствует. Я это воспринимаю как работу: жуткую, напряженную, дикую работу, – отметил Александр Лукашенко. – Не надо на это так смотреть, что это вот великое что-то и это обязательно надо схватить и по наследству передать. Я к этому так не отношусь». Он добавил, что как человек, конечно, гордится тем, что именно его народ избрал на этот пост.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: «Право выбора за народом мы сохраним».

Говоря об интеграции на постсоветском пространстве и, в частности, о перспективах Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана Александр Лукашенко отметил, что в свое время в Союзное государство приглашались и Казахстан и Украина. «А вместо того чтобы создавать Таможенный союз, нам бы просто надо было сделать Союз. Потому что как бы то ни было, проект Союзного государства был очень продвинутым направлением. Я говорю, что в Таможенном союзе не будет того, что касается людей: здравоохранение, образование и так далее. Дай Бог, чтобы мы экономическую часть как-то прошли. И было бы логично к Союзному государству, к тому, что мы уже наработали и чего достигли, подтянуть Казахстан и другие государства. Нет. Почему-то России и ее руководству оказался этот проект невыгоден, – сказал Глава белорусского государства. –

Вместо того чтобы двигаться по накатанной колее и основываться на том, чего мы достигли в Союзе Беларуси с Россией, и подтягивать к этому другие государства, делать более привлекательным наш Союз, мы занялись иными проектами. Так появился в том числе и Таможенный союз».

«Что мы получили? Экономика Казахстана и России разительно отличается от белорусской. Казахстан захлебывается от энергоносителей. Россия захлебнулась от них. У нас их нет. Мы очень зависимы от Казахстана и России. У нас разные экономики. У нас реальный сектор экономики - сельское хозяйство, промышленность, транспорт, связь, коммуникации. У нас высокие технологии. Но мы, естественно, зависим от сырья. И для нас очень важно было, как себя наши партнеры поведут в этом направлении», – отметил белорусский лидер.

При этом он напомнил: «Нам повысили пять раз подряд цены на природный газ, выйдя из соответствующего договора. Кто бы мог подумать, что в Союзном государстве Россия выйдет из договора о равных условиях для функционирования субъектов хозяйствования. То есть поставили в неравные условия наши предприятия. Какой же это Союз? Но мы и это стерпели. Затем нам ввели пошлину на нефть. Затем – на светлые нефтепродукты: солярку, бензин, керосин и так далее. Короче, поступили, как с самым злейшим врагом России». «Поэтому судите сами, что мы получили на сегодняшний день от Таможенного союза. Если Таможенный союз состоится на тех принципах, как это принято в мире, классических принципах, или даже тех принципах, о которых мы договорились втроем, – я думаю, что для Беларуси это будет неплохо. Мы не боимся, что нас задушит Россия. Не боимся, что она придет на наш рынок. Но и Россия не должна препятствовать нашему движению ни в Казахстан, ни к себе. Это и есть Таможенный союз, – сказал Александр Лукашенко, – Поэтому я не знаю, что будет у нас с этим Таможенным союзом. Пока аплодисментов с нашей стороны нет. Но мы не собираемся ломать любое направление интеграции».

Президент подчеркнул, что Беларусь играет немалую роль в защите российских интересов. «Вот вы были на пункте противовоздушной обороны – суперсовременном, модернизированном нами. Нам россияне совсем не помогли. Мы модернизировали и контролируем от Балтики до Черного моря все пространство. И точно так в режиме, как сейчас принято говорить, онлайн передаем в Кремль. Там Медведев может благодаря нам посмотреть, что же у него творится от Балтики до Черного моря. Вам надо сегодня это сломать? Ну сломайте, но вернуться к этому будет практически невозможно. Кому она нужна, такая политика?», – сказал Глава государства.

«Помните, вы подписали соглашение о Черноморском флоте. Не знаю, надо он там вам, не надо... Против кого вы там собираетесь воевать? Кому противодействовать? Развивали бы, может, флот на Тихом океане, в Атлантике... А в Черном море? Ладно, подписали. Столько радости! И тут же упрек. Смотрите, мол, белорусы, как надо договариваться. На что я Медведеву напомнил: ты же главнокомандующий. Ты должен знать, что у тебя здесь две мощные базы, которые каждый час, каждый день работают. Одна из них – о раннем предупреждении о ракетном нападении – в Брестской области. Вторая, которая ведет в Атлантике все ваши подводные лодки, в том числе ядерные, осуществляет связь. Сколько вы платите нам? Ноль! А там сколько заплатили? $40 млрд.? Мы не просим у вас денег. Мы хотим, чтобы к нам по-человечески относились. А в экономике человеческие отношения – когда субъекты хозяйствования работают. На рынке общем конкурируют, а на внешних рынках как союзники и партнеры вместе продвигают свою продукцию. От этого выигрывают и россияне, и белорусы», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также рассказал о том, как Беларусь планирует обеспечивать свою энергетическую безопасность. В частности, ведутся переговоры о возможности строительства терминалов по разжижению природного газа «где-то на Балтике или на Черном море».

«Нас пугают: «Северный поток», «Южный поток», откажемся от транзита через Беларусь, закроем под Смоленском задвижку… Закрывайте, но мы в эти трубы заведем этот разжиженный газ, – продолжил Александр Лукашенко. – Эта труба куда идет? В Польшу, Германию, Чехию и так далее. И если здесь будет $150, а «Газпром» за $220 предлагает, – ясно, на кого будут работать эти трубы. Ну хоть бы это подумали, элементарно!»

То же самое и по нефти, подчеркнул Президент. « В этом году мы получим 4-5 млн.т самой качественной венесуэльской нефти. Эффективность ее переработки на 30-40%, как мне специалисты сказали, лучше чем российская Urals, которую Беларусь импортирует, – сказал Александр Лукашенко. – Завтра мы построим трубу из Балтики, уже все заявили порты, и вы знаете, что мы прокачали даже через Таллин, Ригу, Вильнюс и Одессу. Мы уже попробовали реально, что это стоит. Сегодня ведем переговоры о работе в аверсном режиме нефтепровода «Одесса-Броды». Трубы лежат пустые, правда, Россия там долю имеет в этих трубах и напрочь блокирует прокачку по ним Беларусью венесуэльской нефти. Вот наш союзник и наш родной брат – нет и все, а здесь по бешеным ценам».

Президент заверил, что Беларусь найдет выход из этой ситуации. «Мы найдем выход – вагонами сейчас возим, и будем возить, но на колени не станем», – добавил Глава государства.

Комментируя непризнание независимости Абхазии и Южной Осетии, Президент задал риторический вопрос: «Только ли одна Беларусь не признала Абхазию и Южную Осетию? Их суверенитет не признало практически ни одно государство в мире, даже Венесуэла, несмотря на устные заявления о готовности это сделать, формально никаких документов не принимала».

«Вы можете сказать: Венесуэла же не такая союзница России, как Беларусь, – продолжил Глава государства. – Правильно. И я честно и откровенно, где, может быть, надо промолчать, говорил в Москве. Конечно же, мы должны были признать Южную Осетию и Абхазию. Как бы то ни было, – это наш союзник. И мы готовы были это сделать. Но... Встречаемся мы с западным крупным политиком. Он приехал специально и говорит: «Вы что, действительно хотите признать Осетию и Абхазию?»" Я говорю: «Чего вас это так напрягает? Мы союзники». И он мне изложил тот спектр отношений, который сложится у нас с Европейским союзом и Америкой».

«Нам пригрозили тем, что прекратят с нами расчеты в валюте. Это – коллапс экономики. А с Евросоюзом, чтобы вы знали, мы сегодня торгуем чуть больше, чем с Россией. Это – миллиарды долларов. И когда нас Россия выпихнула с рынка, Евросоюз это не посмел сделать. Хоть они нас «квасили» по полной программе. Так вот, сказали, что расчеты в евро и долларах забудьте. Ну и что делать государству? Мы начали думать, искать выход. Я встретился с вашим Президентом в Сочи. И мы обсуждали эту проблему, – рассказал Александр Лукашенко. – Сказал ему: «Вот последствия. Мы их просчитали. Вы готовы, господин Президент, разделить с нами эти последствия? Вы готовы подставить свое плечо?» В ответ, дословно: «Ну, Александр Григорьевич, давайте не будем торговаться. Это одна тема, а это – другая». Я говорю: «Спасибо. Тема закончена». Он далек был от этих проблем».

«Что такое закрыть расчеты в долларах и евро? Обвалилась бы вся экономика. Ничего продать не смогли бы. Закрыто все. И это я только один крайний вариант называю. А их была масса. И Россия не готова была здесь подставить свое плечо. Поэтому закончился наш разговор. И меня в этом упрекать не надо», – добавил Президент.

Один из вопросов журналистов касался отставки с поста мэра Москвы Юрия Лужкова и того, повлияет ли этот факт на личные отношения, которые сложились между ним и Президентом Беларуси Александром Лукашенко. «У меня с очень многими большими политиками России хорошие отношения. С Юрием Михайловичем не просто хорошие – он мой друг. Мы друзья давние, и от того, будет он завтра каким-то большим политиком или нет, наши отношения ни в коем случае не изменятся. Он был и останется моим другом. И у нас будут такие же отношения, как до этого, если он этого захочет. Думаю, нет никаких оснований, чтобы у нас с Юрием Михайловичем испортились отношения», – сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул: «То, что он (Юрий Лужков) сделал для Беларуси, и что мы пытались сделать в ответ Москве, - это не перечеркнешь и не выбросишь».

Российские журналисты также поинтересовались у Главы государства перспективами белорусско-китайских отношений. Президент подчеркнул, что «наши отношения с Китайской Народной Республикой имеют стратегический характер». «Достаточно сказать, что в преддверии предыдущих президентских выборов, 5 лет назад, тогдашний Председатель КНР Цзян Цзэминь приехал сюда и в открытую, в пику Западу, Америке, поддержал и меня, и Беларусь. Специально приехал сюда. Я думаю, что нам надо ценить такое отношение великого Китая к Беларуси. Это во-первых. Но это не главное, – отметил Александр Лукашенко. – Некоторые высказывают озабоченность в России отношениями Беларуси с Китаем. Вот китайцы идут сюда, могут возникнуть какие-то непонимания. Опасность россияне видят в том, что они идут с инвестициями. Я должен сказать, что на сегодняшний день, если взвешивать инвестиции Китая и России, то у России, наверное, не на порядок, а на несколько порядков объемы инвестиций, собственности здесь больше, чем у Китайской Народной Республики. Но Китай активно идет на белорусский рынок. И мы этому рады. Только последняя договоренность – Китай выделяет нам миллиард долларов льготных кредитов под модернизацию нашей энергосистемы. И $15 млрд. еще зарезервировано. Это несколько десятков проектов».

При этом Глава белорусского государства подчеркнул: «Китай не приходит в Беларусь с инвестициями прошлого века. Он сюда идет с очень высоким технологическим уровнем, проектами. Мы это приветствуем».

Александр Лукашенко ответил и на вопрос о наличии в Беларуси демократии. «Реальной демократии, если говорить по существу, у нас не меньше, чем на Западе. Я про Россию не говорю. У нас одинаковая демократия. Что у вас, что у нас», – сказал он.

«На Западе, если надо «квасить» демонстрацию, то никто ни у кого не спрашивает – используют водометы, слезоточивый газ. В России это единичные случаи, – сказал Александр Лукашенко. – У нас в Беларуси этого не было никогда. Дай Бог, чтобы и дальше никогда не было».

Есть свобода выражаться, высказываться, но провоцировать власть нельзя. «Соберутся двадцать отщепенцев и идут на крыльцо резиденции Президента (у меня не так, как в Кремле или Белом доме – забора нет), - сказал белорусский лидер. – Но это охраняемое здание, хотя и без бронированных дверей и окон, как пописывали в России и у нас».

Что касается прав человека, то самое первое из них - право на жизнь, второе – на труд, третье – достойную зарплату. «У нас разве этого нет? – задал вопрос Президент. – Есть!».

« Демократия, если подводить итог, переводится с греческого («демос» – народ, «кратос» – власть) народовластие. Выборы, референдумы, пожалуйста, идите, высказывайте свое мнение. Избрали Президента – у него есть полномочия и он будет действовать согласно своим полномочиям: чтобы не было преступности, чтобы было безопасно, чтобы люди имели работу и так далее. Все очень просто», – подчеркнул Президент.

Что касается свободы СМИ, отметил он, то оппозиционные издания можно купить в газетных киосках и Администрации Президента, и правительства. «Не закрываем, не запрещаем», – сказал Глава государства.

Александр Лукашенко также рассказал журналистам о том, как, по его мнению, в государстве можно поддерживать законность и порядок. «Надо ввести диктатуру закона. Самому исполнять закон. Если вы говорите о коррупции, то самому прежде всего не брать, не красть, не пилить, не «распиливать», как у вас говорят. Все элементарно. Возьми и объяви – делай, как я. Да, и у нас коррупции хватает, но у нас коррупция – дело для чиновника опасное. И никто его, в случае изобличения, не выкупит, – сказал Президент. – Закон надо соблюдать. Хотя, я считаю, выше закона или рядом с законом должно быть такое чувство, как мораль и справедливость. Все в законе не пропишешь, а вот что справедливо, не справедливо – наше общество, наши люди знают точно. Поэтому там, где это не прописано в законе и где, знаете, иногда бывает и так, и сяк, – сделай справедливо».

Отвечая на один из вопросов, Глава государства рассказал и о той роли Беларуси, которую она выполняет в сфере противодействия трансграничной преступности и, в частности, наркотрафику. «Здесь был один из основных трафиков. Сегодня его нет. Потому что у нас за деньги через границу наркотики не провезешь. Ни туда, ни обратно. Я не говорю, что не возят. Возят. Но борьба очень эффективная. И сейчас мы заметили: через Прибалтику и Украину пошли основные потоки. Недавно у меня пограничники-европейцы собирались и показывали эти транзиты. Мы эффективно начали с этим бороться. За свой счет. Сейчас, правда, и европейцы начинают платить», – отметил белорусский лидер.

В разговоре с журналистами был затронут и вопрос кадровой политики. По словам Александра Лукашенко, принцип подбора кадров заключается не в личной преданности Президенту, «а в преданности той идее, которую мы осуществляем, но, прежде всего, – профессионализм».

«Я категорический противник команды. Никаких команд, никаких кланов у нас нет – есть власть, функции Президента, Правительства», – сказал Глава государства.