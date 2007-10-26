Полк милиции специального назначения чествовал сторожила белорусского ОМОНа

Юльян Шурвель - один из первых, кто вошел в историю и стал примером для молодого пополнения.

Человек-легенда - деревенской закалки. В ОМОНе он до сих пор "по прозвищу "дед". И это не потому что стар. А просто опыта много. Экс-командир роты не одну судьбу спасал и не раз шел на подвиг.

Его жизнь - летопись белорусского ОМОНа. С первого дня в 1988 и до пенсии. Он штурмовал здания и планировал обеспечение безопасности президента во время первого "Славянского базара". В истории уголовного розыска, Шурвелю по сей день честь отдают. Захват двух преступных группировок, когда трое омоновцев стеной стали против 80 человек - тоже его работа. Маститого Юльяновича долго не отпускали на пенсию.

Две медали, как подарок и как дань уважения матерому штурмовику. Его 60-ый День рождения сегодня праздновал весь полк.

