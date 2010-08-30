Политическую обстановку в Беларуси большинство респондентов (83%) считают спокойной

Таковы данные социологического опроса, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента страны.

В этом году по сравнению с прошлым на 11% сократилось количество тех, кто оценивают ее как напряженную. Среди органов власти наибольшим доверием граждан пользуется Президент Беларуси. О доверии главе государства заявило 80% участников опроса.

Отметим, с 2007 года эта цифра практически не меняется. Свои надежды на преодоление последствий финансового кризиса и дальнейшее развитие нашего государства большинство жителей страны связывают также с действующим Президентом.

Менее всего белорусы полагаются на политические партии и оппозицию. Кроме того, большая половина опрошенных считают, что социально-экономическое положение в республике остается стабильным. На вопрос, «уверены ли вы в завтрашнем дне» более 67% граждан Беларуси ответили утвердительно. За год эта цифра увеличилось на 13%.