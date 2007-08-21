Полис на беременность

Репродуктивное страхование теперь доступно и в нашей стране.

Безопасность для будущих мам и детей на всех этапах вынашивания ребенка и после родов. Но наши медики вместе с другими специалистами работают совсем в другом направлении. Чтобы ни у одной мамы не было необходимости в страховой компенсации.

Добровольное страхование для женщин с приставкой "репродуктивное" существует недавно. Но появление такого способа защиты будущих мам от несчастных случаев - ответ на запросы времени. Тем более что 2007 год - год ребенка, да и рожают белоруски последние пару лет все чаще. А такой вид страхования только способствует поддержанию положительной демографической тенденции.

В центре "Мать и дитя" ничего не слышали о репродуктивном страховании, но у врачей и без него сохранение здоровья мамы и малыша - первый приоритет в работе. Последние успехи, связанные со снижением смертности младенцев - внедрение современных технологий. Но если медики научились спасать жизнь маленького человека в самых критических ситуациях, то нужно больше думать о том, как улучшить качество жизни детей.

Демографы подсчитали - каждую секунду в мире рождается 4 младенца. А в Минске - каждые два часа по новорожденному. Акушеры только за государственные программы по демографической стабильности в Беларуси. Жизнь каждого младенца - бесценна и борются за нее всеми силами.

