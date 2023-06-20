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Поликлинику на 600 посещений в смену построят в Фаниполе

20 июня 2023 07:06
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Новости Беларуси. В Фаниполе построят поликлинику на 600 посещений в смену. В этом году приступят к проектированию здания. Действующее учреждение здравоохранения работает с 1990 года и рассчитано на 250 посещений, но их гораздо больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поликлинику на 600 посещений в смену построят в Фаниполе-1

Денис Прокопчик, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:
Медицинские услуги это, как сказал глава государства, основа всего, поэтому я считаю, что это одно из приоритетных направлений. Это социальная направленность и поддержка государства. Поэтому в этой части я уверен, что данный объект будет востребован и принесет пользу людям. На постоянной основе сейчас в летний благоприятный период активно проводим текущий ремонт как районных учреждений, так и сельских фельдшерско-акушерских пунктов.

Поликлинику на 600 посещений в смену построят в Фаниполе-4

В Фаниполе также активно возводят жилые объекты, продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. К 2025 году планируют решить все накопившиеся вопросы, а это водоснабжение, канализация, дороги, благоустройство улиц.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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