Полиция закрыла лагерь участников протеста «Окупируй Уолл-Стрит» в Портленде. Арестовано около 15 демонстрантов

Новости США, Портленд. Ранее власти предложили демонстрантам разойтись, однако те проигнорировали требования. В ходе столкновения никто не пострадал.

В субботу полиция США также закрыла лагеря сторонников антикапиталистического движения в Денвере, где были арестованы 17 человек, и в Солт-Лейк-Сити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонники движения против социального неравенства разбивают палаточные лагеря в центре многих городов США и Европы, в том числе в Лондоне и Нью-Йорке. Активисты обвиняют банки и государственные структуры в жадности и коррупции.