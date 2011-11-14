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Полиция закрыла лагерь участников протеста «Окупируй Уолл-Стрит» в Портленде. Арестовано около 15 демонстрантов

14 ноября 2011 06:42
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Новости США, Портленд. Ранее власти предложили демонстрантам разойтись, однако те проигнорировали требования. В ходе столкновения никто не пострадал.

В субботу полиция США также закрыла лагеря сторонников антикапиталистического движения в Денвере, где были арестованы 17 человек, и в Солт-Лейк-Сити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонники движения против социального неравенства разбивают палаточные лагеря в центре многих городов США и Европы, в том числе в Лондоне и Нью-Йорке. Активисты обвиняют банки и государственные структуры в жадности и коррупции.

# общество # Массовые беспорядки # Фотофакт

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