Полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в Кишиневе 14 октября

Как заявил министр внутренних дел Молдовы Виктор Катан, выступая по Национальному телевидению, подозреваемый был задержан по фотороботу, составленному со слов свидетелей, который был показан в эфире молдавских телеканалов вечером 16 октября.Следственная группа устанавливает причастность к преступлению 23-летнего молодого человека, который был одет в темно-зеленую куртку и черные джинсы. Следствие продолжает свою работу, ведется поиск возможных преступников и соучастников преступления. Другие детали не приводятся с учетом принципа презумпции невиновности, сообщает БЕЛТА.