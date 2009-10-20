Полиция раскрыла преступление с помощью пиявки

Австралийская полиция через восемь лет сумела изобличить грабителя благодаря пиявке, в желудке которой сохранился образец ДНК злоумышленника.

По данным затянувшегося почти на десятилетие следствия, 54-летний Питер Кэннон в сентябре 2001 года вместе с сообщником ворвался в дом пожилой женщины рядом с городом Лилидейл (штат Тасмания) и похитил у нее 550 долларов.

Полиции не удалось раскрыть преступление по горячим следам, однако криминологи обнаружили на месте преступления садовую пиявку и сделали анализ обнаруженной внутри нее крови, образец которой был занесен в базу данных лиц, совершивших правонарушения.

Кэннон мог остаться безнаказанным, однако в конце 2008 года он был обвинен в преступлении, связанном с наркотиками. Взятый у него анализ ДНК совпал с образцом, полученным восемь лет назад у пиявки.

Накануне Питер Кэннон признался в совершенном им ограблении.

Это не первый случай, когда судмедэксперты устанавливают личность преступника с помощью кровососущих животных.

В частности, в конце прошлого года финская полиция разыскала подозреваемого в краже автомобиля благодаря анализу ДНК комара, находившегося в угнанной машине, сообщает РИА Новости.