Полиция Лондона готовится к масштабной атаке на Сити

Скотланд-Ярд предупредил лондонские учреждения и бизнесменов о готовящемся теракте в центре британской столицы по сценарию нападения, произошедшего в индийском Мумбаи в ноябре прошлого года, когда погибли 174 человека и пострадали более 300.

«Мумбаи приближается к Лондону», — сообщил на брифинге в лондонском районе Сити представитель контртеррористического подразделения столичной полиции. По словам детектива, «небольшое количество людей с оружием и самодельной взрывчаткой» попытается осуществить рейд в офисном здании с захватом заложников, пишет NEWSru.com со ссылкой на газету Times.

Предполагается, что попытка нападения может быть предпринята в начале следующего года. По данным источника газеты, информация о готовящемся теракте была получена две недели назад на одном из исламистских сайтов радикального толка.

Лондонская полиция сообщила об угрозе через «форумы безопасности», которые предоставляют информацию с контртеррористической рекомендацией для высокопоставленных бизнесменов, местного правительства и для аварийных служб.