Полицейские Британии победили преступность молитвой

Начальник полицейского участка в городишке Барнстэпл, Девон, нашел новый рецепт борьбы с преступностью.

44-летний инспектор Роджер Барлетт был весьма угнетен низким уровнем раскрываемости преступлений в своем округе. Для улучшения полицейской статистики Барлетт, который по совместительству является главой Ассоциации Христианских Полицейских, предложил коллегам возносить молитвы Господу об улучшении положения, сообщает MIGnews.com.

За два года молитвы убедительно продемонстрировали свою эффективность – раскрываемость повысилась с 26 до 40%. Торжествующий Барлетт говорит: «Мне многие говорят, что это не вера, а простое совпадение. По мне, чем больше веры, тем больше совпадений. Да у нас даже количество аварий сократилось – с 97 до 32».