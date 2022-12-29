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Полезный салат из томатов и курицы. Делимся рецептом от кулинара

29 декабря 2022 13:04
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень полезный салат с куриным филе и разными сортами томатов.

Полезный салат из томатов и курицы. Делимся рецептом от кулинара-1

Полезный салат из томатов и курицы. Делимся рецептом от кулинара-3

В первую очередь я хочу обжарить курицу. Наливаем масло на сковородку. Кладем курицу на разогретую сковородку. Курица обжарилась, перекладываем ее на доску.

Полезный салат из томатов и курицы. Делимся рецептом от кулинара-6

Нарезаем овощи и перекладываем все в салатник. Теперь желтые томаты. Разные сорта помидоров я выбрала потому, что они имеют разный вкус и мы на этом сыграем. Крупно нарежем оливки. Их также в салатник.

Полезный салат из томатов и курицы. Делимся рецептом от кулинара-9

Нарезаем курицу. Отправляем мясо к овощам. Крупно нарвем листики базилика. Приправим салат маслом, солью и перцем. Немного масла, чуть-чуть перемешаем.

Полезный салат из томатов и курицы. Делимся рецептом от кулинара-12

На дно сервировочной тарелки выкладываем йогурт, салат. Буквально пару капель лимонного сока. И украсим все свежим базиликом. Завтрак готов!

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# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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