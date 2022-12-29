Полезный салат из томатов и курицы. Делимся рецептом от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень полезный салат с куриным филе и разными сортами томатов.

В первую очередь я хочу обжарить курицу. Наливаем масло на сковородку. Кладем курицу на разогретую сковородку. Курица обжарилась, перекладываем ее на доску.

Нарезаем овощи и перекладываем все в салатник. Теперь желтые томаты. Разные сорта помидоров я выбрала потому, что они имеют разный вкус и мы на этом сыграем. Крупно нарежем оливки. Их также в салатник.

Нарезаем курицу. Отправляем мясо к овощам. Крупно нарвем листики базилика. Приправим салат маслом, солью и перцем. Немного масла, чуть-чуть перемешаем.