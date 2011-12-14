Прямой эфир

Полезные номера для тех, у кого есть вопросы по трудоустройству и социальной защите

14 декабря 2011 06:54
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Серию прямых телефонных линий на этой неделе организует Комитет по труду, занятости и социальной защите населения.

14 декабря 2011 специалисты расскажут о поддержке инвалидов, ведению трудовых книжек и охране труда.

Охрана труда: 11.00 – 13.00
Телефоны: 286-08-97, 293-47-67

Социальная поддержка инвалидов: 11.00 – 13.00
Телефон: 285-04-76

Порядок ведения трудовых книжек: 9.00 – 12.00
Телефоны: 285-17-68, 285-17-71

А 15 декабря проведут консультации для пенсионеров и безработных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пенсионное законодательство: 11.00 – 13.00
Телефоны: 223-44-34, 223-55-31, 223-59-53

Предоставление финансовой поддержки безработным для организации предпринимательской деятельности: 10.00 – 13.00
Телефоны: 267-57-25, 267-48-56, 241-40-66, 266-24-71

# общество

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