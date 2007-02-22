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Полезная информация для охотников и рыбаков

22 февраля 2007 12:02
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В Беларуси будут изменены и дополнены правила охоты или любительской рыбалки.Как сообщили в инспекции по охране животного и растительного мира при Президенте Беларуси, изменения в первую очередь коснутся частных охотников и рыбаков. Планируют увеличить количество дней охоты. Кроме того, будут чётко прописаны нормы заполнения путевок и разовых разрешений, более детально определены виды охоты и правила их организации.
А вот в отношении браконьеров в мире действуют самые жёсткие меры. Так, за незаконную охоту на зубров в Беловежской пуще двое граждан Швейцарии на родине были лишение права на охоту до конца жизни, а на территории Беларуси их оштрафовали на 27 тысяч евро.
# общество

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