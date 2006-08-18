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Полет фантазии неизмерим

18 августа 2006 06:34
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Это доказали участники соревнований в Германии под официальным названием "гонки на ваннах". Участники состязались в скорости на собственно придуманных и сконструированных приспособлениях.

В немецком городе Бернау плавали и длинные плоты, и своеобразные катамараны, и даже доски для серфинга. По мнению участников соревнования при желании, заставить плыть можно все.  Даже чугунные  ванны.

Правила гонок довольно просты. Плавательное средство должно быть немеханическим и команде необходимо удержаться на нем, пересекая реку.
Для экипажей главное  не победа, а участие и, конечно, веселье. Когда люди стараются перегнать друг друга на таких посудинах, возникает немало смешных ситуаций.
 
Понаблюдать за веселыми гонками  собралось много зрителей. Они поддерживали участников бурными аплодисментами и оглушительным хохотом. Победителей  награждали памятными призами и подарками.

# общество

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