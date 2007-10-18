Полцарства за ведро воды!

Больше месяца в Смолевичском районе нарушено водоснабжение жилого поселка.

В Смолевичах ставят под сомнение научные тезисы. Жители одного из микрорайонов оспорили мнение ученых о том, без воды человек не сможет прожить и трое суток. В их домах и горячая и холодная вода отсутствует уже больше месяца. Решить проблему местное руководство не смогло. Горожане вынуждены были обратиться на "горячую линию" СТВ.

Больше месяца терпеливые жильцы трех улиц Смолевич не сетовали на жизнь и молча сносили отсутствие как холодной, так и горячей воды. Но даже их терпению пришел конец, когда им доставили извещение о том, что необходимо оплатить воду. Которой они так и не получили. Платить отказались принципиально, справедливо рассудив, что и эти кровно заработанные может поглотить черная дыра.

В кабинетах руководства, напрямую причастных к "мокрому" делу, об обезвоживании отдельно взятого микрорайона знают. Говорят, сейчас уже ничего и не поделаешь - винят, как обычно, наследие советской эпохи и смутные 90-е: скважину пробурили и водопровод проложили тогда в максимально сжатые сроки, без необходимых согласований и проектной документации.

Нехватка воды - наболевшая проблема всего Смолевичского района: на практике ее отсутствие тесно связано с нехваткой денежных средств. Касательно конкретного случая в микрорайоне "Сад", то здесь более 50 домов "питались" одной скважиной, ресурс которой со временем иссяк. Бурение новой обойдется в 70 миллионов рублей и пару недель работы. Внять рациональным объяснениям специалистов и покататься ещё пару месяцев на мотоблоках к заветной колонке жильцы согласны, да вот только зима на носу, а дома в основном на паровых котлах.

По счастливому стечению обстоятельств и по заверению местного руководства, именно сегодня в многострадальный микрорайон "Сад", несмотря на все материальные трудности, будет направлена бурильная установка.