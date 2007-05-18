Покупатель! Смотри на срок годности продуктов

В Беларуси усилен государственный санитарный надзор за реализацией продуктов питания. Данная мера связана с наступлением летнего сезона. Наказания к нарушителям будут применяться самые жесткие.



Помимо административного взыскания, материалы о нарушениях будут передаваться органам местного управления для принятия дисциплинарных мер, т.е. снятия с должностей, лишения лицензий.



Согласно новым правилам за реализацию некачественных продуктов питания предусмотрен штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. Но самый хороший контролер, отмечают гигиенисты, это покупатель.