Покормить красавицу Яшму: новый обитатель появился в Минском зоопарке
Новости Беларуси. «Восточная красавица», – так ласково называют новую постоялицу, появилась в Минском зоопарке. Верблюдица по имен Яшма получила столичную прописку совсем недавно, довольно быстро привыкла к новому месту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В вольере она проводит время в компании горбатого красавца Васи, который был явно рад новой соседке. Он сразу взял над ней опеку и не отходит ни на шаг. В это холодное время она распушилась и выглядит особенно красиво, чем привлекает своего нового друга.
Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Верблюды прекрасно прижились, они отлично поладили друг с другом. Вася и Яшма смотрятся чудесно вместе. Вася явно взял новичка под опеку, настороженнее наблюдает за посетителями. Яшма себя чувствует более уверенно, она более ручная и домашняя девочка.
Яшма очень дружелюбная, всегда рада гостям, идет на контакт с посетителями, принимая от них щедрые угощения.