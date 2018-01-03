Покормить красавицу Яшму: новый обитатель появился в Минском зоопарке

В вольере она проводит время в компании горбатого красавца Васи, который был явно рад новой соседке. Он сразу взял над ней опеку и не отходит ни на шаг. В это холодное время она распушилась и выглядит особенно красиво, чем привлекает своего нового друга.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Верблюды прекрасно прижились, они отлично поладили друг с другом. Вася и Яшма смотрятся чудесно вместе. Вася явно взял новичка под опеку, настороженнее наблюдает за посетителями. Яшма себя чувствует более уверенно, она более ручная и домашняя девочка.