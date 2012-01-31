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Поклонники известной компьютерной игры лепят из снега танки

31 января 2012 12:45
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Недавно организаторы известной компьютерной игры объявили конкурс "Слепи танковика". В этот же день по всему СНГ стали активно возводиться массивные снежные скульптуры.

Это - творение минчанина. Скульптура построена возле проходной части строительного рынка и удивила уже не одну сотню посетителей торгового объекта. 

Поклонники известной компьютерной игры лепят из снега танки-1

Поклонники известной компьютерной игры лепят из снега танки-3

Пружанские создатели трудились над созданием снежного шедевра два дня! Все это - ручная лепка. Материал был собран в окружности 70 метров от скульптуры. Высота творения составила почти 5 метров, длина 1,8, ширина - 2,2! 

Поклонники известной компьютерной игры лепят из снега танки-6

Поклонники известной компьютерной игры лепят из снега танки-8

Поклонники известной компьютерной игры лепят из снега танки-10

T-44 - снежный танк из Витебска длиной 3,3 метра. Аккуратность и точность выполнения впечатляют!

Поклонники известной компьютерной игры лепят из снега танки-13

Поклонники известной компьютерной игры лепят из снега танки-15

Поклонники известной компьютерной игры лепят из снега танки-17

# общество

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