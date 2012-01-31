Поклонники известной компьютерной игры лепят из снега танки
Недавно организаторы известной компьютерной игры объявили конкурс "Слепи танковика". В этот же день по всему СНГ стали активно возводиться массивные снежные скульптуры.
Это - творение минчанина. Скульптура построена возле проходной части строительного рынка и удивила уже не одну сотню посетителей торгового объекта.
Пружанские создатели трудились над созданием снежного шедевра два дня! Все это - ручная лепка. Материал был собран в окружности 70 метров от скульптуры. Высота творения составила почти 5 метров, длина 1,8, ширина - 2,2!
T-44 - снежный танк из Витебска длиной 3,3 метра. Аккуратность и точность выполнения впечатляют!