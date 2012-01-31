Поклонники известной компьютерной игры лепят из снега танки

Недавно организаторы известной компьютерной игры объявили конкурс "Слепи танковика". В этот же день по всему СНГ стали активно возводиться массивные снежные скульптуры.

Это - творение минчанина. Скульптура построена возле проходной части строительного рынка и удивила уже не одну сотню посетителей торгового объекта.