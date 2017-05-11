Новости Беларуси. Делегация Ростовской области 11 мая посещает ряд минских предприятий. Интересует гостей и опыт работы белорусов в социальной сфере. Так, встречаясь с коллективом центра «Мать и дитя», гости отметили высокий уровень развития медицины. Контакты между специалистами решено сделать постоянными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Быковская, министр здравоохранения Ростовской области Российской Федерации:

Показатель младенческой смертности в Республике Беларусь вызывает восхищение. Это то, к чему стремится весь мир. Я очень рада за коллег, что сегодня этот показатель таков и что работа, которая на протяжении длительного времени ведется медицинскими работниками республики, дает сегодня такие положительные результаты.