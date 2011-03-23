Показ дизайнерской школьной формы в Минске: новые модели уже через месяц поступят в продажу

Современных школьников оденут в мобильный пиджак, галстук в стиле Элвиса и брюки-галифе. У начальника Управления образования Мингорисполкома к школьной одежде профессиональный интерес.

Зоя Хохлова, начальник Управления образования комитета по образования Мингорисполкома:

Не обязательно у всех должны быть юбки в клетку и однотонные пиджаки. Но деловой стиль должен быть, ведь он дисциплинирует ученика.

На сцене — модели, в зале — эксперты и самое строгое жюри — школьники, родители, учителя. Из полутысячи костюмов нужно выбрать 200. В этом году дизайнеры сделали радикальный переворот в школьной моде:брюки-галифе, галстуки в стиле Элвиса и мобильные пиджаки, которые не пропускают магнитное излучение.

В Европе у каждой школы свой эксклюзивный стиль одежды. Это как визитная карточка заведения. Здесь главное — цвет и эмблема. Белорусские же дизайнеры пошли дальше: акцент сделали на национальный колорит. В ближайшее время одежду будут декорировать орнаментом и символом Беларуси — васильком. Это не только добавит в костюмы изюминку, но и сделает их узнаваемыми во всем мире.

В последнее время белорусские школьники значительно подросли, а размерный ряд не меняется уже десятилетиями. «Беллегпром» обещает решить проблему.

Владимир Астровский, первый заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Есть дети-акселераты. Мы работаем и для них. Главное, чтобы родители предварительно сделали заказ в ораганизациях торговли.

Благодаря сочетанию «высокое качество-доступная цена» наша одежда пользуется спросом в России и Украине. Вот только почему-то всего четверть белорусских учеников одеты в отечественные бренды. Швейные предприятия жалуются на нехватку рекламы, а покупатели — на неграмотный мерчендайзинг.

Лариса Шаршавицкая, родитель:

Висят вместе костюмы для мальчиков и для девочек. И выбрать самим костюм бывает очень проблематично.

Насколько одежда белорусских производителей будет интересна школьникам, станет известно уже через месяц. Тогда новинки поступят в магазины, а это около миллиона изделий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».