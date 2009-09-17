Пойман ребенок-маугли, лаявший на прохожих

В городе Кемерово сотрудники милиции задержали на улице 10-летнего мальчика, который передвигался на четвереньках и лаял на прохожих.

Мальчик, который, как оказалось, сбежал от своих родителей, был доставлен в местное отделение милиции.

«Причем, это происходит уже несколько раз в течение четырех лет. Отчим и мать - безработные, живут на чердаке дома. Проживают в основном на пособие, которое получают по инвалидности ребенка. Кроме того, мальчик находится на учете в психиатрической больнице. Ребенком никто не занимается, он предоставлен сам себе», - заявила представитель ГУВД по Кемеровской области Юлия Емельянова. Она отметила, что мальчик играет с кошками и собаками во дворе дома, чьи привычки и повадки перенимает.

В настоящее время решается вопрос о лишении матери ребенка родительских прав. Между тем, вопрос об этом поднимался неоднократно, однако положительного решения не было, сообщает «Интерфакс-Запад».