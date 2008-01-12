Поисковые работы на шахте "Абайская" продолжаются

Судьба 22 горняков после взрыва метана на карагандинской угольной шахте "Абайская" остается неизвестной. Погибли 8 человек, еще более 10 получили ожоги и травмы. В момент ЧП под землей находились почти 200 рабочих. Большую часть людей спасателям удалось вывести на поверхность. После взрыва в шахте начался пожар, который долго не могли потушить. И сейчас под землей сильное задымление, это осложняет поисковые работы. Последнее подобное ЧП в Казахстане произошло полтора года назад.