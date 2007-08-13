Поиски метеорита

На охоту за безбилетными пассажирами маршрутных такси вышли представители ГАИ и транспортной инспекции.
Подобное нововведение - незаменимое средство связи во многих жизненных ситуациях.
Только в столичном регионе в "чёрный" список попали 15.
Среди них - реки Титовка, Случь, Войковское и Солигорское водохранилища, реки Илия и Уша и другие.
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