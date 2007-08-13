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Поиски метеорита

13 августа 2007 14:15
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Метеорит, который попал на Землю более 100 лет назад, ищут в Столбцовском районе. В уникальной экспедиции сейчас находятся сотрудники Национальной академии наук Беларуси, а также уфологи-любители и бойцы МЧС.
# общество

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