Поиск пропавшего белоруса в Крыму продолжается

МВД Беларуси и Украины намерены создать совместную группу для поиска пропавшего в Гурзуфе белорусского туриста. На данный момент прорабатывается несколько версий его исчезновения, в том числе криминальная.

Напомним, 25-летний минчанин, находясь на отдыхе в Гурзуфе, 6 августа ушел на склон горы Баббуган-Яйлы и до сих пор не вернулся. Альпинисты уже обследовали местность в районах гор Басма и Кермен-Кая, а также северо-западные склоны горного хребта Ялтинской Яйлы. За комментарием мы обратились в МВД Украины.