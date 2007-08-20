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Поиск пропавшего белоруса в Крыму продолжается

20 августа 2007 10:42
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МВД Беларуси и Украины намерены создать совместную группу для поиска пропавшего в Гурзуфе белорусского туриста. На данный момент прорабатывается несколько версий его исчезновения, в том числе криминальная.
Напомним, 25-летний минчанин, находясь на отдыхе в Гурзуфе, 6 августа ушел на склон горы Баббуган-Яйлы и до сих пор не вернулся. Альпинисты уже обследовали местность в районах гор Басма и Кермен-Кая, а также северо-западные склоны горного хребта Ялтинской Яйлы. За комментарием мы обратились в МВД Украины.
# общество

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