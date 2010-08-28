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Поиск моряков с затонувшего буксира «Алексей Кулаковский» в море Лаптевых продолжается

28 августа 2010 18:14
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28 августа поиски прошли безрезультатно. Участникам операции мешал сильный шторм. Спасенные накануне капитан и двое матросов доставлены на берег. Их состояние удовлетворительное.Буксир затонул накануне у побережья Якутии. Он шел на выручку другому терпящему бедствие судну, однако сам пошел ко дну. Пока обнаружены тела шести моряков. Пятеро все еще считаются пропавшими без вести. Причины ЧП все еще не известны. По факту крушения судна возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
# общество

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