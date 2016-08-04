Поиграть с гельминтами, окурками и стеклом: что и кто прячется в детских песочницах?

Проведя с ребёнком воспитательную беседу, часто нужно подойди к зеркалу и сказать: «Тебя это тоже касается». Тема, которую мы поднимем ниже, касается всех. И, если найдется среди нас хоть один человек, который скажет: я этим не занимался, то скорее всего, он врет.

Лето в самом разгаре. А это значит, что большинство маленьких жителей и гостей Синеокой все свое время проводят в играх на свежем воздухе. И мало кто задумывается, над тем, какие опасности таит в себе, скажем, обычная песочница. Молодой маме Карине Миронович задуматься все же пришлось.

Карина Миронович:

В нашем дворе есть песочница, и мой ребенок часто любит там играть. Однажды мы пришли домой после улицы и у ребенка кашель, насморк и красные пятна на ручках.

Минчанка очень испугалась за здоровье сынишки. Главной подозреваемой стала песочница, в которой играл ребенок. По словам Карины, состояние данной игровой зоны в их дворе оставляет желать лучшего.

Карина Миронович:

Я испугалась. Знаю разные истории про песок, который в песочницах, что он не заменяется и сколько детей болеет из-за него. Так как в нашей песочнице песок практически никогда не заменяется, коты и собаки непонятно что делают в этот песок, естественно мы испугались и сразу обратились к врачу.

Песочница – то самое место, где маленькие дети увлечённо «пекут» из песка свои бесчисленные пироги. На скамейках неподалеку, удобно расположившись, сидят родители и с умилением наблюдают за счастливыми лицами своих отпрысков. А, тем временем, врачи-педиатры открыто заявляют: песочница – зона повышенного риска.

Елена Мотовилова, врач-педиатр:

В песочнице можно заразиться самыми различными кишечными инфекциями и не только кишечными инфекциями, но еще и протезоидными инфекциями, глистными инвазиями. Примерно до 80% детского населения у нас заражено гельминтными инфекциями.

Животный мир песочницы богат и разнообразен. Яйца и личинки различных паразитов могут жить в песке до 2 лет. Попав в детский организм, они становятся причиной различных заболеваний – микроспория и другие грибковые инфекции, контагиозный моллюск, дизентерия, столбняк, лямблиоз.

Елена Мотовилова, врач-педиатр:

Симптоматика может быть самая разнообразная. Повышенная температура, высыпания, боли в животе. Как обезопасить? Соблюдать правила личной гигиены. Следить за чистотой рук ребенка, на площадку приходить в закрытой обуви. Обращать внимание, чем занимается ребенок в песочнице.

А есть ли к такому популярному игровому материалу как песок определенные требования? Кто отвечает за его качество, и каким образом производится санитарный контроль игровых площадок?

Елена Афанасевич, врач-гигиенист:

Согласно требованиям санитарных норм, правил и нормативов, песок в песочницы должен завозиться из специально отведенных мест и сопровождаться документами о содержании природных радионуклидов, солей тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий. Смена песка в песочнице производится по мере загрязнений, но не реже 1 раза в год, весной. Загрязненный песок должен своевременно заменяться свежим. На ночь песочницы обязательно должны закрываться крышками. Отбор песка на исследования производится органами санитарного надзора при плановых проверках, а также при оперативной необходимости.

В свою очередь мы также решили проверить столичные песочницы на безопасность. В этом нам поможет обычное сито. Кстати, в минувшем году органами санитарного контроля было отобрано более 4000 проб песка и в 9 из них нашли яйца гельминтов.

Окурки, пробки от бутылок и худшая из находок – стекло. Таким образом нашу проверку не прошли еще 5 песочниц. Кстати, ни одна из них, как положено по санитарным нормам, не закрывается.

А, тем временем, в Европе вход на детские площадки происходит исключительно босиком. Это сделано для того, что бы бактерии с подошв обуви, которые собирает человек, проходя по улицам города, не попадали в детские зоны. Что происходит у нас? С наступлением темноты у песочницы начинается другая жизнь. Когда из песочницы уходят дети – в нее приходят взрослые дяди и тети. Не обделяют своим вниманием детские песочницы и бездомные животные.

Оксана Малаш:

Люди курят, бросают бычки. Это ужасно и страшно, когда мы приходим в песочницу с маленькими детьми и оттуда они вынимают бычки, различную гадость, это безобразие.

Много вопросов и к работникам коммунальных служб, которые пытаются спрятать голову в тот самый песок и, как показал наш эксперимент, за чистотой в детских игровых зонах не следят вообще.

Оксана Малаш:

Дошло до того, что наши папы сами поменяли песок, не дождавшись помощи от коммунальщиков, я, конечно, очень встревожена и огорчена таким отношением.

К счастью, история маленького Германа, сына Карины закончилась благополучно. Неделя обследований, сдача анализов и консультации врачей помогли установить причину недуга малыша.

Карина Миронович:

Слава Богу, это оказалась никакая не болезнь, а обычная аллергия.

Но ведь все могло обернуться совсем иначе. Стоит признать, что установка закрытых песочниц, пристальное внимание за их содержимым со стороны гигиенистов и неравнодушие к этой проблеме работников ЖЭСа – все это позволило бы сделать детские игры в песочнице более безопасными. Однако пока защитить своего ребенка от многочисленных травм и инфекции могут только родители.

Разница между ребенком и взрослым человеком заключается в том, что ребенок ищет счастья, а взрослый избегает несчастий. Мы рады, что у Карина и ее Германа все в настоящее время благополучно. Всем остальным этот сюжет пусть послужит предостережением.