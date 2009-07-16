Похождения британской леди

С английской улыбкой и пунктуальностью графиня Рейни Спенсер вчера продолжала экскурсию по столице и ее окрестностям.

С английской точностью, в 10 утра, кортеж графини Рейни Спенсер остановился во дворе особняка в Боровлянах. За веселыми желтыми стенами коттеджа царит вовсе не веселая обстановка. Это Республиканский детский хоспис. Уже почти 15 лет его жители – неизлечимо больные малыши.

Визит английской делегации — благотворительный. Истинная леди с неподкупным любопытством изучает историю и слушает о «буднях желтого домика».

— Я особенно рад, что мы сегодня посещаем детский хоспис в Минске. Как вы знаете, первый хоспис был создан около 40 лет назад в Великобритании, значит такой обмен опытом очень полезен для нас. Было очень интересно услышать о достойной работе этого учреждения. Британские благотворительные хосписы будут поддерживать эту работу, — Найджел Гулд-Дэвис, посол Великобритании в Беларуси.

— За этот визит я узнала очень многое о Беларуси и ее истории. Я поняла, какой вы самоотверженный народ, как вы любите свою страну. И я наслаждаюсь пребыванием здесь, — Рейни Спенсер.

В полдень графиня прибыла к парадной сердца столицы. Она призналась, что с нетерпением ждала встречи с руководством Мингорисполкома, ведь когда-то она сама долгое время работала в подобном ведомстве.

Особый интерес у леди Спенсер вызвали городские гравюры XIX века — она их долго рассматривала во время экскурсии, а потом целый час обсуждала с минскими чиновниками различные вопросы градоправления.

— Вы в Минске создаете атмосферу, которая обычно царит за городом, я восхищена красотой минских улиц и зданий, — резюмировала британская аристократка.