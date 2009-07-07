Похороны Василия Аксенова состоятся в четверг

Известный российский прозаик, драматург и сценарист Василий Аксенов, скончался вчера на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

Церемония прощания пройдет в четверг в Центральном доме литераторов в Москве, начнется в 11:00 по московскому времени, похоронят писателя на Ваганьковском кладбище.

Василий Аксенов — автор таких произведений, как «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Остров Крым», «Ожог», «Московская сага». Родился 20 августа 1932 года в Казани. Его родители были репрессированы, и до 16 лет Аксенов воспитывался в детском доме. Окончил Ленинградский медицинский институт в 1956 году.

Первые рассказы напечатаны в 1958 году в журнале «Юность». В 1975 году был написан роман «Ожог», а в 1979 году — «Остров Крым», оба запрещенные к публикации цензурой.

Вместе с Андреем Битовым, Виктором Ерофеевым, Фазилем Искандером, Евгением Поповым, Беллой Ахмадулиной в 1979 году Аксенов стал одним из организаторов и авторов бесцензурного альманаха «Метрополь», изданного в США. В том же году он вышел из Союза писателей СССР.

В июле 1980 Аксенов временно выехал в США, где узнал о том, что его с женой лишили советского гражданства. Писатель поселился в Вашингтоне и стал преподавателем университета Джорджа Мейсона.

В 1980-1991 годы в качестве журналиста активно сотрудничал с радиостанцией «Свобода». Стал лауреатом Букеровской премии в России в 2004 году за роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки», опубликованный впервые в журнале «Октябрь». В 2005 году писатель был удостоен Ордена литературы и искусства, одной из высших наград современной Франции, сообщает информагентства.