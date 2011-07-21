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Похороны кардинала Казимира Свёнтэка пройдут 25 июля в Пинске

21 июля 2011 13:52
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Попрощаться с епископом смогут и минские католики.

Анатолий Демьянко, Епископ, генеральный секретарь конференции католических Епископов Беларуси:
В субботу, в 13.00, начнется заупокойная служба за умершего кардинала здесь, в Архикафедральном костеле. Гроб с покойным кардиналом будет перевезен в Минск. 
В понедельник в пинском Кафедральном соборе пройдет служба и будет произведено захоронение в подземелье Кафедрального костела в Пинске. 

Искренние соболезнования Конференции католических епископов Беларуси, священникам и верующим Римско-католической церкви в связи со смертью кардинала Казимира Свёнтэка выразил Президент Александр Лукашенко.

«Для многих поколений священников и верующих кардинал Свёнтэк стал настоящим свидетелем веры, учителем и советником, примером самоотверженного и ответственного исполнения своих пастырских обязанностей. Он пользовался заслуженным уважением не только в Беларуси, но и во всем католическом мир», – отмечается в соболезновании.

# общество # Некролог

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