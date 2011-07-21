Похороны кардинала Казимира Свёнтэка пройдут 25 июля в Пинске

Попрощаться с епископом смогут и минские католики.

Анатолий Демьянко, Епископ, генеральный секретарь конференции католических Епископов Беларуси:

В субботу, в 13.00, начнется заупокойная служба за умершего кардинала здесь, в Архикафедральном костеле. Гроб с покойным кардиналом будет перевезен в Минск.

В понедельник в пинском Кафедральном соборе пройдет служба и будет произведено захоронение в подземелье Кафедрального костела в Пинске.

Искренние соболезнования Конференции католических епископов Беларуси, священникам и верующим Римско-католической церкви в связи со смертью кардинала Казимира Свёнтэка выразил Президент Александр Лукашенко.

«Для многих поколений священников и верующих кардинал Свёнтэк стал настоящим свидетелем веры, учителем и советником, примером самоотверженного и ответственного исполнения своих пастырских обязанностей. Он пользовался заслуженным уважением не только в Беларуси, но и во всем католическом мир», – отмечается в соболезновании.