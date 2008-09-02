Погранслужбы Беларуси смогут выдавать визы гражданам Литвы и Латвии в пунктах пропуска через госграницу

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Такой порядок позволит упростить и существенно ускорить получение белорусских виз гражданами Литвы или Латвии, которые направляются в Беларусь в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, а также специалистами железнодорожного транспорта, которые расследуют случаи нарушения безопасности движения поездов. До принятия указа погранслужбы Беларуси таким правом не обладали.



Литва заинтересована в облегчении визового режима с Беларусью. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Гедиминас Киркилас на встрече в Друскининкае со своим белорусским коллегой Сергеем Сидорским.



Литовский премьер считает, что цена 60 евро за литовскую визу экономически не обоснована. Однако политическое решение по этому вопросу должны принять все страны ЕС. В ходе встречи главы правительств двух стран обсудили вопросы более эффективного использования контейнерного поезда "Викинг" и возможность увеличения импорта белорусской нефти в Литву.



Кроме того, белорусская сторона заявила, часть электроэнергии от будущей АЭС намерена экспортировать в Литву. Также наша страна заинтересовалась проектом новой литовской АЭС — в ее строительстве могли бы принять участие и белорусские специалисты.