Погранпереход "Новая Рудня" принял первых посетителей после реконструкции

Название "Новая Рудня" хорошо знакомо украинским гостям нашей страны и тем белорусам, которые на юг ездят на авто. Теперь, после масштабной реконструкции, за сутки здесь будут пропускать до 900 машин.

Пункт пропуска "Новая Рудня", за счет своего месторасположения с выходом на трансъевропейский транспортный коридор, всегда считался важным транзитным узлом. До реконструкции через него проходило четверть всего автотранспорта двигавшегося через Гомельскую область в южном направлении. И увеличение пропускной способности пункта лишь закономерное требование времени.

Основным источником реконструкции белорусского пункта пропуска стал бюджет Союзного государства Беларуси и России. В общей сложности потрачено порядка 250-ти миллионов российских рублей. Дивиденды от вложения также получили оба государства, ведь порядка 80% грузов пересекающих белорусскую границу предназначены российскому потребителю.

Помимо сугубо экономической выгоды, реконструкция дала возможность уже на въезде в страну почувствовать, что Беларусь - это государство для народа. Современные системы связи и компьютерные технологии позволили свести к минимуму время на оформление грузов и документов. Степень же безопасности наоборот повышена максимально: за всем происходящим на погранпереходе следят десятки видеокамер, а опасные или запрещенные грузы выявляются с помощью современнейшего оборудования в считанные минуты.

Одним словом, пункт пропуска "Новая Рудня" - это еще один шаг на пути формирования положительного имиджа страны, и далеко не последний. Уже в этом году 2 подобных современных комплекса появятся на белоруско-польской границе.

