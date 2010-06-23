Погранпереход «Берестовица-Бобровники» сузил поток автотранспорта

Один из самых оживленных белорусско-польских транспортных коридоров теперь работает в особом режиме. Из-за ремонта моста на реке Свислочь, разделяющей Беларусь и Польшу, пропуск автомобилей на въезд и выезд осуществляется только по одной полосе.

Строительные работы проводит польская сторона. На мосту полностью меняется асфальтное покрытие. Чтобы не останавливать движение на оживленном транспортном коридоре, стороны договорились автомобили с Беларуси и Польши пропускать поочередно.

Андрей Семенов, начальник отделения пограничного контроля «Берестовица» Гродненской пограничной группы:

– На сегодняшний момент движение организовано в реверсивном порядке. Со стороны государственного таможенного комитета и государственного пограничного комитета приняты все меры для недопущения задержек при оформлении лиц и транспортных средств, пересекающих государственную границу.

Очередей из большегрузов на переходе нет. О возможных неудобствах дальнобойщиков предупредили заранее. А водители, которые предпочли ехать по старому маршруту, к задержкам на границе относятся с пониманием.

Ремонтные работы польская сторона обещает закончить уже через три дня. А на это время, чтобы не создавать пробок, пограничники рекомендуют грузоперевозчикам воспользоваться другими пунктами пропуска.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненская область.