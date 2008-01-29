Пограничники подвели итоги работы за 2007 год

Пресечены попытки незаконного перемещения материальных ценностей на сумму 7 миллиардов рублей. Задержана тысяча нарушителей госграницы, свыше 100 незаконных транзитных мигрантов. Стражами границ изъято около 65 килограммов наркотических и психотропных веществ, а также свыше 80 единиц оружия.



Поздравив лучших в своей профессии, на коллегии Госпогранкомитета были намечены основные направления, по которым будет совершенствована оперативно-служебная деятельность ведомства в 2008 году. Основной упор сделан на качественную подготовку кадров и дальнейшее совершенствование материально-технической базы.