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Пограничники подвели итоги работы: пересекать границу станет проще

27 января 2010 20:04
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После автоматизации пунктов пропуска процесс оформления идет значительно быстрее.

Это замечают наши соседи в Польше и Литве, заявил глава ведомства Игорь Рачковский. Он считает, что визовое упрощение должно быть обоюдным – на паритетных основах с европейскими коллегами.

Касаясь соглашения о малом приграничном движении, Игорь Рачковский заметил, что по нему общий язык нашли практически со всеми странами – Польшей, Литвой и Латвией.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Я думаю, что до начала сезона соглашение вступит в действие. И я считаю, что здесь выиграет прежде всего Гродненский регион. Потому что, как отражает вся западная печать, если такое решение будет введено, то Гродно заживёт совершенно другой жизнью, станет одним из центров туристических каналов, развития экономической составляющей.

# общество

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