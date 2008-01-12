Пограничная политика на региональной территории

Сегодня в Гомеле руководство погранкомитета Беларуси и Гомельского облисполкома рассмотрят вопросы создания постоянно действующей комиссии по реализации государственной пограничной политики на территории региона. На совместном заседании также планируется обсудить дальнейшее развитие сервисных услуг для тех, кто пересекает белорусско-украинскую границу на участке Гомельского погранотряда. В повестке дня также - вопрос о строительстве жилья для пограничников в Гомеле, Лоеве и Мозыре.