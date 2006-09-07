Прямой эфир

Погорельцы никому не нужны:

07 сентября 2006 06:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Телекомпания СТВ продолжает отслеживать судьбу Оли и Артема Малаховских. Ребятишки, оставленные без присмотра, в конце августа чуть не сгорели в квартире дома №4 по переулку Калинина в Минске. Две недели Оля и Артем в больнице. Ингаляция и массаж - последние процедуры. Дети здоровы, врачи готовы выписать их хоть сейчас. За это время 19-летняя мать так и не навестила малышей. Её, скорее всего, лишат родительских прав. А Олю и Артема отправят в приют. Но когда это произойдет - неизвестно.
Сделали запрос в милицию по месту прописки - там от малышей отказались.
В больнице опасаются, что выздоровевшие дети могут подхватить инфекцию от других больных.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 сентября 2006 14:24

Музыку в Интернете возьмут под контроль

06 сентября 2006 14:23

Права потребителей жилищно-комунальных услуг защитят в Парламенте

06 сентября 2006 14:22

В национальной библиотеке читательский бум