Погорельцы никому не нужны:

Телекомпания СТВ продолжает отслеживать судьбу Оли и Артема Малаховских. Ребятишки, оставленные без присмотра, в конце августа чуть не сгорели в квартире дома №4 по переулку Калинина в Минске. Две недели Оля и Артем в больнице. Ингаляция и массаж - последние процедуры. Дети здоровы, врачи готовы выписать их хоть сейчас. За это время 19-летняя мать так и не навестила малышей. Её, скорее всего, лишат родительских прав. А Олю и Артема отправят в приют. Но когда это произойдет - неизвестно.

Сделали запрос в милицию по месту прописки - там от малышей отказались.

В больнице опасаются, что выздоровевшие дети могут подхватить инфекцию от других больных.