Погорельцев приютили

Дом ребенка приютил Ольгу и Артема Малаховских, которые чуть не сгорели в квартире дома № 4 по переулку Калинина Минска.

После отравления угарным газом три недели Оля и Артем Малаховские провели в четвертой детской больнице. За это время мать и отец так и не позвонили, не навестили малышей.

Даже после выписки о них продолжают заботиться посторонние люди. Накануне детей приютил Дом ребенка. Эти стены станут для Оли и Артема родными на ближайшие полгода. Около недели малыши будут находиться в отдельном боксе, затем их отправят в возрастные группы. Дети активны, но почти не разговаривают. Любимые и первые игрушки у брата с сестрой - игрушечный самосвал и матрешка.

"С детьми сразу начнет заниматься дефектолог, уход обеспечат медсестры, будет заниматься воспитатель. Здесь вся работа будет построена на индивидуальных занятиях. Потому что пока дети находились дома, они испытывали дефицит внимания со стороны мамы и в больнице тоже", - сообщила главный врач Дома ребенка Лариса Кузьмич.

Через полгода власти решат дальнейшую судьбу Оли: или оформить опекунство, или удочерить, или вновь вернуть её матери. Сейчас, как говорит Елена Малаховская, ей стыдно появляться там, где находятся дети. Скорее всего, ее лишат родительских прав. Однако малышей по-прежнему готова забрать бабушка, которая живет в США.

"У меня нет постоянной жилплощади. То есть тягать их по съемным квартирам - это не очень хорошо. Я им не дам того, что им даст там моя мать. Мне сначала развестись надо, а потом уеду... Я их буду там воспитывать. Пусть уже не как мать по документам, конечно же, буду им давать всю свою материнскую любовь, ведь они же мои дети", - сказала Елена Малаховская.

В любом случае, решение о дальнейшей судьбе Оли и Артема теперь в руках органов опеки. Их жизнь - под контролем государства.